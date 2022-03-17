RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR - Haberler

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RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AĞRI'nın Hamur ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapalı olan Beklemez Köyü Kardeşler Mezrası'nda rahatsızlanan 2 aylık bebek paletli ambulansla alınarak hastaneye götürüldü.

HAMUR, AĞRI (DHA) - AĞRI'nın Hamur ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapalı olan Beklemez Köyü Kardeşler Mezrası'nda rahatsızlanan 2 aylık bebek paletli ambulansla alınarak hastaneye götürüldü. Hamur ilçesine bağlı Beklemez Köyünün Kardeşler Mezrası'nda yaşayan Muhsine Oğur'un 2 aylık bebeği Helin Oğur rahatsızlandı. Mezranın yolunun yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle yolu kapalı olması sebebiyle Muhsine Oğur, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, biri paletli olmak üzere 2 ambulansla yola çıktı. Yolun açık olduğu Karadoğu-Beklemez köyleri yol ayrımına kadar giden ekipler, kalan 10 kilometrelik yolda paletli ambulansla devam etti. Sağlık ekipleri, paletli ambulansla ulaştıkları mezrada küçük bebeğe evinde ilk müdahaleyi yaptı. Bebek ve annesi daha sonra paletli ambulansa yolda bekleyen kara ambulansına taşındı. Anne ve bebeği ambulansa Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

RAHATSIZLANAN 2 AYLIK BEBEĞİ MEZRADAN PALETLİ AMBULANSA ALDILAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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