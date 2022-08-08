Haber : Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI... YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA - Haberler

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Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI... YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

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Edinilen son dakika haberine göre BAĞCILAR'da caddede park halinde bulunan servis minibüsü alev alev yandı.

İSTANBUL DHA - BAĞCILAR'da caddede park halinde bulunan servis minibüsü alev alev yandı. Yangının çıkış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Bağcılar Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi'nde park halindeki servis minibüsünde çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekiler yangını çıkış anında cep telefonu kamerasıyla kayıttaydı.

Alev alev yanan servis minibüsü itfaiye tarafından söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi.

Araç sahibi Fahrettin Karaman, "Her gün buraya bırakıp akşam eve gidiyordum, araçla ilgili daha önce bir sıkıntı yaşamadım. Düşmanım da yok öyle bir durumda değil ben anlamadım bu işiö şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bağcılar Tragger DHA Güncel Haberler Son Dakika

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