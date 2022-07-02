Son dakika haberleri | Atlı polisler, yangınlara karşı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda denetim yaptı Son dakika gündem haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Eyüpsultan Kemerburgaz Kent Ormanı'nda orman yangını riskine karşı denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Eyüpsultan Kemerburgaz Kent Ormanı'nda orman yangını riskine karşı denetim yaptı. Valiliğin aldığı karar doğrultusunda, son günlerde birçok ilde çıkan orman yangınlarına karşı önleyici tedbir için İstanbul'da da harekete geçildi. Bu kapsamda Kemerburgaz Kent Ormanı'nda atlı polislerce yapılan denetimlerde TOMA'lar da kullanıldı. Atlı birlik personeli, insanları ateş yakılmaması ve semaver gibi riskli kullanımlar konusunda uyardı. Denetimlerin yaz boyunca devam edeceği belirtildi. AA / Mehmet Kara - Güncel Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kemerburgaz İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Atlı polisler, yangınlara karşı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda denetim yaptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.