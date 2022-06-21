Son dakika haberleri... Almanya, Ukrayna'ya sağladığı askeri malzemenin listesini açıkladı

Alman hükümeti Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra ilk kez Ukrayna'ya verdiği askeri malzemenin listesini açıkladı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısını dönüm noktası olarak nitelendirerek Almanya'nın bundan birkaç gün sonra Ukrayna'nın meşru savunma hakkı ve savunma kabiliyeti için askeri destek vermeye karar verdiğini ifade etti.

Hebestreit, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sürece bu desteğin devam edeceğini vurguladı.

Alman hükümetinin, şimdi askeri alanda verdiği desteği açıklama prosedürünü ABD gibi en yakın müttefiklerin uygulamasına uyarlama kararı verdiğini belirten Hebestreit, 21 Haziran 2022'den itibaren Alman hükümetinin Ukrayna'ya sağladığı ve sağlayacağı askeri desteğin www.bundesregierung.de/lieferungen-ukraine internet sayfasında yer alacağını kaydetti.

Hebestreit, bu listenin düzenli bir şekilde güncelleneceği bilgisini de paylaştı.

Almanya şimdiye kadar Ukrayna'ya sağladığı bazı silahları açıklamıştı.

Listede, Almanya'nın 500 Stinger füzesi, 100 bin el bombası, 100 makineli tüfek, 16 milyon mermi, 23 bin kask, 178 araç, 1 sahra hastanesi ve 1200 hasta yatağı gibi çeşitli silah ve malzemeleri Ukrayna'ya gönderdiği yer alıyor.

Almanya gelecekte de zırhlı araçlar, kasklar, uzaktan yönlendirilen mayın temizleme araçları, çok namlulu roketatar, Gepard tipi uçaksavar tank ile mühimmat, Iris-T hava savunma sistemi gibi silah ve malzemeyi Ukrayna'ya sağlamayı planlıyor.

Şimdiye kadar bu liste kamuoyuyla paylaşılmıyordu. Alman hükümeti daha önce Ukrayna'ya yeterli şekilde silah vermemekle de eleştiriliyordu.