TÜGVA davasında dosya bilirkişiye gönderildi

TÜRKİYE Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip, değiştirirek sosyal medyada yayınladıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada, mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ramazan Aydoğdu avukatıyla katıldı. Firari sanık Cihan Yücel'i ise avukatı temsil etti. Mahkeme hakimi önceki duruşmada sanık Ramazan Aydoğdu'nun Türkiye Gençlik Vakfı'nda görevli olup olmadığına dair vakıftan yazı geldiğini ifade etti. Vakıftan gelen yazıda, Eylül 2015, Ocak 2017 yılları arasında üniversite koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen komisyon çalışmalarında bölge sorumlusu olarak, 2017 ile Aralık 2018 tarihleri arasında ise teşkilat koordinatörlüğü bünyesinde 1. ve 2. Bölge sorumlusu olarak görev aldığı yönünde yazı geldiği belirtildi. Türkiye Gençlik Vakfı avukatları dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

"BELGE ÜRETTİĞİM VE SIZDIRDIĞIM İDDİALARI ASILSIZDIR"

DOSYA YENİDEN BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel