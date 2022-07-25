Son dakika haberi! Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban, adliyeye sevk edildi. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban, adliyeye sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan A.Y. (24) çelik yelek ve miğfer giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Yıldızeli Adliyesi'ne getirildi. Adliye girişinde bir basın mensubunun "Neden öldürdünüz?" sorusuna A.Y, "Sizi ilgilendirmez." diye karşılık verdi. Savcılıktaki işlemleri süren A.Y'nin nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y, dün, Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü Osman Tamer (58), Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'a (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etmiş, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. AA / Halife Yalçınkaya - Güncel Yıldızeli Jandarma Hisarcık Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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