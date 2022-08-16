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Son dakika haberi: Pazar yerinde otomobili taradılar: 1 ölü

Son dakika haberi: Pazar yerinde otomobili taradılar: 1 ölü

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Son dakika gündem haberine göre ŞANLIURFA'da, otomobiliyle pazara alışveriş yapmaya gelen Ahmet İpkin Saitoğlu (31) çapraz ateşe tutularak öldürüldü.

ŞANLIURFA'da, otomobiliyle pazara Alışveriş yapmaya gelen Ahmet İpkin Saitoğlu (31) çapraz ateşe tutularak öldürüldü.

Olay, öğleden sonra Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için pazara gelen Ahmet İpkin Saitoğlu'nun kullandığı 52 ES 383 plakalı otomobile, kimliği saptanmayan kişilerce çapraz ateş açıldı. Pazar yerinde korku dolu anların yaşandığı olayda, ağır yaralanan Saitoğlu, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

alışveriş Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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