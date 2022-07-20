Son dakika haberi... Kerkük'te DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 4 terörist yakalandı Gelen son dakika haberine göre Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün güneyinde başlattığı operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin yakalandığı bildirildi. Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün güneyinde başlattığı operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin yakalandığı bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ'lı teröristlerin kentin güneyinde saldırılarını artması üzerine başlatılan "Sert İrade Operasyonu", genişletilerek devam ediyor. Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesine bağlı Sabbagıyya köyü civarına baskın düzenleyen güvenlik güçleri, 4 DEAŞ'lıyı gözaltına aldı. Yakalanan DEAŞ mensuplarının resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiği aktarıldı. Salahaddin kentinde bugün 6 polisin ölümüne neden olan DEAŞ saldırısından sonra operasyon alanının genişletildiği kaydedilen açıklamada, operasyonun Kerkük-Salahaddin arasında yoğunlaşacağı bilgisi verildi. Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor. AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel Kerkük Irak Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Kerkük'te DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonda 4 terörist yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.