Son dakika haberi: Kastamonu'daki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyündeki selde mahsur kalan yaşlı kadına kurtarma görevlisi kendi çizmelerini verdi.

Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, İnebolu'ya bağlı Evrenye köyünde vatandaşların tahliyelerine yönelik çalışmalar sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.

Bu görüntülere göre, köyde bulunduğu bölgede mahsur kalan yaşlı bir kadın, jandarma ve sağlık personeli tarafından kepçeyle güvenli bölgeye ulaştırıldı. Tahliye sırasında yaşlı kadın görevlilerden birinin çizmesini giydi.

Ayrıca, aynı köyde mahsur kalan yaşlı bir başka kişi de jandarma personelince güvenli bölgeye ulaştırıldı.