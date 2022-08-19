Son dakika haberi | General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de Son dakika gündem haberi: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 126 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 126 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti. Güncel Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.