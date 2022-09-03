İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, bilgilendirme toplantısı düzenledi: (1)

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayında yürütülen iç güvenlik operasyonlarında terör örgütü PKK'ya yönelik toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 858...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ağustos ayında yürütülen iç güvenlik operasyonlarında terör örgütü Pkk'ya yönelik toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 858 operasyon yapıldığını belirterek, 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bu yıl ağustos ayı içinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin bilgi veren Çataklı, "İç güvenlik operasyonlarında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9'u büyük, 29'u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 858 operasyon yapılmıştır." dedi.

Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu, 16'sı ölü, 60'ı sağ ve 14'ü teslim olmak üzere toplam 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Çataklı, bunların 77'sinin PKK/KCK, 13'ünün de DEAŞ mensubu olduğunu kaydetti.

Çataklı, ayrıca ağustos ayında terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları ve örgütlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör örgütü mensubu 1371 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 131'i PKK/KCK, 139'u FETÖ, 27'si DEAŞ ve 13'ü sol terör örgütleri mensubu olmak üzere 310'unun tutuklandığını aktardı.

Terör operasyonlarında ağustos ayında 106 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 65'i ağır ve uzun namlulu 82 silah, 11 mayın/EYP, 122 el bombası, 193 kilogram patlayıcı madde ve 12 bin 482 muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini bildiren Çataklı, mayın/EYP düzeneği ile planlanan 9 terör eyleminin engellendiğini açıkladı.

Sözcü Çataklı, "Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan-30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmıştı. Bir aydan az bir zaman kaldı bu dönemin tamamlanması açısından. Bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yüzde 89'u tamamlanmıştır. Bu operasyonlarda 72 terörist etkisiz hale getirilmiş, 448 sığınak/barınak imha edilmiş, 214 silah, 517 el bombası, 96 mayın/EYP, 674 fünye, 920 tüp, 3 bin 920 kilogram patlayıcı, 53 dürbün, 56 telsiz ile 40 bin 163 mühimmat ele geçirilmiştir." diye konuştu.

"Yunanistan, Lavrion Kampı'nı terör örgütü PKK'ya tahsis etmiştir"

Çataklı, yurt içindeki terörle mücadele aralıksız sürerken yurt dışından teröristlere yapılan silah, maddi yardım ve koruma kollama gibi destekleri de dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Yunanistan'ın, Lavrion Kampı'nı terör örgütü PKK'ya ve onunla iş birliği yapan örgütlere tahsis ettiğine dikkati çeken Çataklı, "Bu kamp aktiftir ve aktif bir şekilde terör örgütünün hizmetindedir. Bu gerçeğin bizim açımızdan tartışılır herhangi bir tarafı yoktur. Gerek istihbari bilgilerimiz gerekse bu konudaki delillerimiz nettir." dedi.

"Toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır"

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'nin uluslararası ölçekte başarılı olduğu bir diğer alanın da düzensiz göçle mücadele olduğunu belirterek, "Düzensiz göçle mücadelede 2022 yılı ağustos ayında 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır." diye konuştu.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısının arttığını, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Çataklı, "521 bin 39'a ulaştı gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir." bilgisini verdi.

(Sürecek)