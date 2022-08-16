Son dakika haberi | Antalya'da kumar operasyonunda 19 kişi yakalandı

Antalya'da gerçekleştirilen kumar operasyonunda 19 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde bazı adreslerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Üç adreste kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, çok sayıda yazboz, iskambil kağıdı, poker pulu, okey taşı ve bir miktar paraya el koydu.

Operasyonda, 6 kişi hakkında kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 13 kişiye de 23 bin 647 lira idari para cezası uygulandı.