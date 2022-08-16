Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Antalya'da kumar operasyonunda 19 kişi yakalandı

Son dakika haberi | Antalya'da kumar operasyonunda 19 kişi yakalandı

Güncel Haberleri

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da gerçekleştirilen kumar operasyonunda 19 kişi yakalandı.

Antalya'da gerçekleştirilen kumar operasyonunda 19 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde bazı adreslerde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Üç adreste kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, çok sayıda yazboz, iskambil kağıdı, poker pulu, okey taşı ve bir miktar paraya el koydu.

Operasyonda, 6 kişi hakkında kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 13 kişiye de 23 bin 647 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Muratpaşa Antalya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title