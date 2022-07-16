Son dakika haberi: 15 Temmuz şehitleri Marmaris'te anıldı (2)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Kemal Seyfettin Bulvarı'nda dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmasını dinleyen vatandaşlar ve protokol üyeleri, daha sonra mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe başladı.

Yoldan geçen ve otellerinin balkonlarına çıkan turistler, yürüyüşü ilgiyle izledi. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri de yürüyüşte 200 metre uzunluğunda bayrak açarak Atatürk Meydanı'nda toplandı.

Meydanı dolduran kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan marşlara eşlik etti.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunanan ve İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar, daha sonra 15 Temmuz video gösterimini izledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından vatandaşlar, Atatürk Meydanı'nda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Sergideki fotoğraflara vatandaşlar ve yabancı turistler ilgi gösterdi.

Muğla Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Cumhuriyet Başsavcıvekili Ali Cenk Düzgün, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Necip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ile babası Nihat Eker, Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.