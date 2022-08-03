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Son dakika haber... Tekirdağ'da üstünde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Son dakika haber... Tekirdağ'da üstünde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, üzerinde 515 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, üzerinde 515 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Tekirdağ'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kumbağ Mahallesi'nde durdurulan şüpheliler S.K. ve O.Y'nin üst aramasında ve çantalarında 515 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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