İzmir haberi | Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haberi | Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

İzmir haberler... İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında İ.A'nın kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Tarlada kenevir ekili olduğunun drone görüntülerine yansıması üzerine polis ekipleri adrese operasyon düzenlendi.

Çalışmalarda 26 kök kenevir bitkisi ile 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.A'nın işlemleri devam ediyor.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title