İzmir haberi | Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı İzmir haberler... İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında İ.A'nın kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Tarlada kenevir ekili olduğunun drone görüntülerine yansıması üzerine polis ekipleri adrese operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 26 kök kenevir bitkisi ile 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.A'nın işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Turgay Konuralp Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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