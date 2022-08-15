Son dakika haber! İzmir'de tartıştığı esnafı tabancayla öldüren zanlı tutuklandı Son dakika haberler: İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dün "alacak verecek" meselesi nedeniyle tartıştığı esnafı tabancayla öldüren zanlı tutuklandı. İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dün "alacak verecek" meselesi nedeniyle tartıştığı esnafı tabancayla öldüren zanlı tutuklandı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan R.Y'nin emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnaflarından İbrahim Karaaslan ile iş yerine gelen R.Y. arasında dün, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmada R.Y, Karaaslan'ı tabancayla yaralamıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaslan, kurtarılamamıştı. Polis, şüpheli R.Y'yi gözaltına almıştı. Güncel AA / Efsun Erbalaban Yılmaz Kemeraltı İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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