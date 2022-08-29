Son dakika haber... Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi Güncel Haberler Son dakika habere göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda antika olduğu tahmin edilen tabanca ve tüfekler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda antika olduğu tahmin edilen tabanca ve tüfekler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde yaşayan U.A'nın (46) silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada antika olduğu tahmin edilen değişik çaplarda 5 ruhsatsız toplu tabanca, 1 ruhsatsız yivli mavzer tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 kama ve hançer ele geçirildi. Silahlar, incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Güncel Haberler Son Dakika

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