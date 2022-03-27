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Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Son dakika haberler... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kaybolan Ahmet Kaya (72), AFAD ve jandarmanın ortak çalışmasıyla bulundu.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kaybolan Ahmet Kaya (72), AFAD ve jandarmanın ortak çalışmasıyla bulundu.

Ahmet Kaya, ilçeye bağlı Beyendik beldesinde gece saatlerinde kayboldu. Kaya'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, Kaya'yı belde yakınlarındaki kırsalda buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Kaya'nın durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği bildirildi.


Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Ahmet Kaya, Jandarma, Keşan, AFAD, Güncel, Haberler

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