Son dakika gündem: Uşak'ta seramik fabrikasındaki kazada 1 işçi öldü - Haberler

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Son dakika gündem: Uşak'ta seramik fabrikasındaki kazada 1 işçi öldü

AA - Orhan Sunal - Güncel
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Son dakika gündem: Uşak'ta seramik fabrikasındaki kazada 1 işçi öldü

Bir son dakika haberine göre Uşak'ın Banaz ilçesinde seramik fabrikasında, yükleme makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde seramik fabrikasında, yükleme makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, fabrikada pişirme fırınında çalışan Hüsamettin Susal (53), seramik yükleme makinesinin altında kaldı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Susal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Banaz Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

AA / Orhan Sunal - Güncel

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