Son dakika gündem: Saman yüklü kamyona arkadan çarpan sürücüsü bir gün sonra hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika gündem: Saman yüklü kamyona arkadan çarpan sürücüsü bir gün sonra hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Hasan Bozbey - Güncel
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Son dakika gündem: Saman yüklü kamyona arkadan çarpan sürücüsü bir gün sonra hayatını kaybetti

Son dakika haberi... BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, dün meydana gelen kazda seyir halindeki saman yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Samet Kurban (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, dün meydana gelen kazda seyir halindeki saman yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Samet Kurban (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Orhangazi ilçesi, Orhangazi-İznik kara yolu Eski Mezbahane Köprüsü'nde meydana geldi. Orhangazi'den İznik istikametine giden Samet Kurban idaresindeki 16 VF 714 plakalı hafif ticari araç, Eski Mezbahane kavşağındaki köprüde seyir alinde olan Ali Kemal Ersoy (50) idaresindeki 10 UC 299 plakalı saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Samet Kurban, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Kurban, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Samet Kurban yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

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