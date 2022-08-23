Son dakika gündem: İş makinesi fındık bahçesine devrildi; operatör öldü Güncel Haberler Son dakika haberi: ORDU'nun Gölköy ilçesinde yol yapım çalışması sırasında fındık bahçesine devrilen silindir operatörü Özgür Akkaya (37) hayatını kaybetti. ORDU'nun Gölköy ilçesinde yol yapım çalışması sırasında fındık bahçesine devrilen silindir operatörü Özgür Akkaya (37) hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yol yapım çalışmaları sırasında Gölköy Belediyesi'nde çalışan operatör Özgür Akkaya'nın kullandığı silindir, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı incelemede Akkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akkaya'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak Gölköy Güncel Haberler Son Dakika

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