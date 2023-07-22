SOLOTÜRK, Isparta'da Lavanta Günleri Gençlik Şöleni'nde gösteri yaptı
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Isparta'da Lavanta Günleri Gençlik Şöleni kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İzleyiciler, Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde toplanarak gösteriyi alkışlarla destekledi. SOLOTÜRK ekibi, yarım saat havada kaldıktan sonra kent semalarından ayrıldı. Gösteri sonrası Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ekibi tebrik etti.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Isparta'da Lavanta Günleri Gençlik Şöleni kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
Şölen kapsamında Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde toplanan halk, SOLOTÜRK'ün gösterisini izledi.
Gösteri uçuşunu izlemek için bazılarının bina, çatı katı ve yüksek yerlere çıktığı görüldü. Gösteriyi izleyenler time alkışlarla destek verdi.
Yarım saat havada kalan akrobasi timi daha sonra kent semalarından ayrıldı.
Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gösteri sonrası SOLOTÜRK ekibini tebrik etti.