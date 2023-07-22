SOLOTÜRK, Isparta'da Lavanta Günleri Gençlik Şöleni'nde gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Isparta'da Lavanta Günleri Gençlik Şöleni kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İzleyiciler, Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde toplanarak gösteriyi alkışlarla destekledi. SOLOTÜRK ekibi, yarım saat havada kaldıktan sonra kent semalarından ayrıldı. Gösteri sonrası Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ekibi tebrik etti.