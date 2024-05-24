Sokak Hayvanlarına Yönelik Yasa Tasarısına Karşı Tepkiler Sürüyor

(İSTANBUL) - Sahiplenilmeyen bazı sokak hayvanlarının 'uyutulması'na yol açacak maddeler içereceği öne sürülen yasa tasarısına karşı tepkiler sürüyor. İstanbul Beşiktaş'ta buluşan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerini desteğe çağırdı. İnisiyatif açıklamasında "20 yıldır yapmanız gerekenlerin hiçbirini yapmayıp hayvanları hedef gösteremezsiniz" denildi.

Akşam saatlerinde Beşiktaş İskele Meydanı'nda buluşan vatandaşlar basın açıklaması yapıp, tartışma yaratan yasa tasarısına karşı tepkilerini dile getirdi. "Yetkililerin, Türkiye'de ekonomik, sosyal ve kültürel başka hiçbir "hayati", hatta "ölümcül" sorun yokmuş gibi, kendi sorumsuzluklarını, suçlarını, ihlal ve ihmallerini örtmek için hayvanları ve hayvan hakkı savunucularını hedefe koymalarına izin vermeyeceğiz" denilen açıklamada, siyasi partiler, barolar, sivil toplum örgütleri duyarlı olmaya çağrıldı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Tek çözüm kısırlaştırmak, yerinde yaşatmak, üretim ve satışı yasaklamaktır"

"20 yıldır yapmanız gerekenlerin hiçbirini yapmayıp hayvanları hedef gösteremezsiniz. Yok etmeye çalıştığınız milyonların hak ve adalet anlayışı, beraber yaşamayı nesilden nesile aktarmaya devam eden kültürel kodlarımız buna izin vermeyecek. Sokaktaki dostlarımızı öldürmeyi hedefleyen tecrit ve katliam tasarısı meclisten geri çekilene kadar her gün sokaklarda olacağız. Etik, bilimsel ve yaşam hakkından taraf olan tek çözüm kısırlaştırmak, yerinde yaşatmak, üretim ve satışı yasaklamaktır"