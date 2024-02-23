Siverek'te yapılan yol uygulamasında 12 tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda ruhsatsız 12 tabanca, 2 uzun namlulu silah, sentetik uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında, ruhsatsız 12 tabanca ve 2 uzun namlulu silah ele geçirildi.
Siverek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerince ilçe genelinde trafik ve asayiş yönünden 7-23 Şubat tarihleri arasında "şok" uygulamalar yapıldığı belirtildi.
Söz konusu uygulamalarda, ruhsatsız 12 tabanca, 2 uzun namlulu silah, bir miktar sentetik uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.