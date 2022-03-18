Sivasspor'da Kerem Atakan'a milli davet - Haberler

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Sivasspor'da Kerem Atakan'a milli davet

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sivasspor'da Kerem Atakan'a milli davet

DG Sivasspor'un futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, Ümit Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

DG Sivasspor'un futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, Ümit Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

Ümit Milli Takımı'nın 25 Mart 2022 Cuma günü İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Sivasspor'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin de davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, yayınladığı mesajda Kerem'e başarılar dileyerek, "Sporcumuzu tebrik eder, ay-yıldızlı forma altında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Sivasspor'da Kerem Atakan'a milli davet

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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