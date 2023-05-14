Sivas Valisi Yılmaz Şimşek oyunu kullandı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek oy vermek üzere eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile Atatürk Anadolu Lisesi'ne gitti.

Oyunu 1026 numaralı sandıkta kullanan Şimşek, seçimlerin Sivas ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Sivas genelinde seçimlerin huzur içerisinde geçtiğini aktaran Şimşek, "Sivas genelinde 2 bin 311 sandıkta oy kullanacak 460 bin 441 seçmenimiz var. İlimizde misafir ettiğimiz yaklaşık 3 bin 500 afetzede vatandaşımız da oylarını kullanacak. Huzur ve güven şehri Sivas'ta seçimlerin sorunsuz geçmesi için toplam 2 bin 547 kolluk personelimiz görev alıyor." ifadelerini kullandı.

Centilmence ve demokratik bir şekilde kampanya çalışmalarını tamamlayan siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür eden Şimşek, "Seçim hazırlık süresince asayişi bozacak bir olaya fırsat vermedikleri için ilgili kurumlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, güvenlik güçlerimize ve tüm personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Açıklanacak sonuçlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.