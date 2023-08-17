Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
K.B. (72) idaresindeki 58 SC 487 plakalı traktör, ilçeye bağlı Çataloluk köyünde devrildi.
Kazada, traktörde bulunan sürücünün eşi G.B. (63) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel