Sivas'ta Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
O.Y. idaresindeki 58 HG 816 plakalı otomobil, Gültekin Mahallesi Fatih Sokak'ta F.Ç. yönetimindeki 58 AEG 693 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü O.Y. ile hafif ticari araçta bulunan B.Ç, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.