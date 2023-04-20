Sivas'ta midibüs devrildi: 10 yaralı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu üzerinde Gürün ilçesi Suçatı beldesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 YC 506 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.