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Sivas'ta kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Sivas'ta kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Güncel Haberler

Sivas'ta servis aracı ile tırın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yağmur nedeniyle tırın dorsesinin kayarak servis aracına çarpması sonucu gerçekleşen kazada 4 kişi ölmüş, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sivas'ta servis aracı ile tırın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre; Sivas'ın Ulaş ilçesi ile Kangal İlçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde, yağmur nedeniyle tırın dorsesinin kayarak servis aracına çarpması sonucu 4 kişi ölmüş 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Servis aracı sürücüsü Muammer Biçil serviste bulunan Yılmaz Akpınar, İhsan Mahti ve Mehmet Açıkgöz hayatını kaybederken tır sürücüsü E.K. ve servis aracı içerisinde bulunan M.C. yaralanmış Metin Güler ise ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Metin Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Güler'in hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Metin Güler Yağdonduran Kangal Sivas Güncel Haberler

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