Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Güdeli köyünde O.S'nin (76) tarla sürdüğü 58 SF 942 plakalı traktör devrildi.
O.S, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, incelemenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
AA / Halife Yalçınkaya - Güncel