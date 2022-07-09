Devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Sedat Bal (44) yönetimindeki 27 ACS 640 plakalı hafif ticari araç, Polat Paşa köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra hafif ticari araçta bulunan Gülhan (39), Nisa Nur (21), Recep (14) ve Esma Bal (9) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.