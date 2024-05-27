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Sivas'ta 400 yıllık köy airsoft oyunları için tercih ediliyor

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Sivas'ta bulunan 400 yıllık Emirhan köyü, replika silahlarla oynanan askeri simülasyon oyunu airsoft için tercih ediliyor. Airsoft takımları, köyde özel izinle maç yapıyor ve çeşitli senaryolarla hobilerini gerçekleştiriyor. Airsoft sporu, takım çalışması ve stres yönetimi gibi faydalar sağlıyor.

Sivas'ta yaklaşık 44 yıl önce başka bölgeye taşınan 400 yıllık Emirhan köyü, replika silahlarla oynanan askeri simülasyon oyunu airsoft için tercih ediliyor.

Airsoft takımları, il merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan eski Emirhan köyünde, Sivas Valiliğinden alınan özel izinle maç yapıyor.

Replika airsoft silah ve doğada çözülebilen boyalı mermilerle birbirini hedefleyen, belli senaryolar içinde takımlara bölünerek hobilerini gerçekleştiren oyuncular, askeri üniforma, hücum yeleği, miğfer, eldiven, kamuflaj ve teçhizat kullanıyor.

Yozgat'tan gelen Bozok Airsoft takımının kaptanı Andaç Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, airsoftun, askeri simülasyon oyunu olduğunu belirterek, "Takım çalışması, harita, telsiz ve ekipman gibi belli başlı materyallerin kullanımını öğrenmek için hem stres aracıdır hem hobidir hem de sosyalleşmenin en güzel araçlarındandır." dedi.

Karabulut, kullanılan silahların replika olduğunu da kaydetti.

"Çok ciddi efor istiyor"

Shadow Company airsoft takımı kaptanı Burak Şahin de Türkiye'nin bazı illerinde airsoftun popülerliğinin arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sivas Valimiz Yılmaz Şimşek'in özel izinleriyle bu alanı kullanıyoruz ve sporumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Pekçok ilden katılımcılar buraya geliyor. Airsoft sporu hem mental hem de fiziksel olarak çok ciddi efor istiyor. İyi bir hobi, sizi hem stres yönetimine sokuyor hem de takım çalışmasına zorluyor."

Kaynak: AA / Güncel

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