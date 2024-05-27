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Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçak sigara ve diğer çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, uyuşturucu niteliğinde 3 hap, gümrük kaçağı 2 bin 750 paket sigara, 1134 ayakkabı, şarj kablosu, kaynak makinesi, güneş gözlüğü, 162 elektronik sigara, 6 kilogram çay ve 14 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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