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Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

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Şırnak'ın Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde bir askeri araç kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, ağır yaralanan asker hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Askeri araç, Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan asker hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Aydın Devlet Hastanesi Gabar Dağı Jandarma Aydoğan Şırnak Güncel Haberler

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