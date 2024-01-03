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Sinop'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 134 fişek ve silah satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkeli ilçesinde ruhsatsız silah satışı yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 134 fişek ve silah satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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