Sinop'ta otomobil-motosiklet çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin motosikletle çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesinden Sinop istikametine seyir halinde olan Muhammed D. kontrolündeki otomobil, yol inşaatı şantiyesi yakınlarında yola çıkan Ramazan Aydın'ın (67) kullandığı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP