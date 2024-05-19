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Sinop, Amasya, Çankırı, Çorum, Tokat ve Kastamonu'da 19 Mayıs coşkusu

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Sinop, Amasya, Çankırı, Çorum, Tokat ve Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Törenlerde çelenk sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, konuşmalar, şiirler okunması, halk oyunları ve spor gösterileri gerçekleştiriliyor. Dereceye giren öğrencilere ödüller takdim ediliyor. Vali, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da törenlere katılıyor.

Sinop, Amasya, Çankırı, Çorum, Tokat ve Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

Sinop'ta törenler, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, şiirler okundu.

Halk oyunları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularınca tekvando, güreş ve jimnastik gösterilerinin yapıldığı tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Amasya

Amasya'daki tören, Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalar Amasya Spor Salonu'nda devam etti.

Vali Yılmaz Doruk'un katılımcıları selamladığı törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tekvando, judo, güreş takımı sporcuları ve halk oyunları ekibi gösteri gerçekleştirdi.

Gösterilerin sonunda Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında daha önce derece alan sporculara hediyeler verildi.

Tören Vali Doruk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin spor salonunda kurulan stantları gezmesiyle sona erdi.

Merzifon, Suluova, Taşova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde de törenler düzenlendi. Etkinlikler gün boyunca çeşitli programlarla kent merkezi ve ilçelerde devam edecek.

Çankırı

Çankırı'da "Gençlik Yürüyüşü" ile başlayan programda sporcular ve protokol üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Stadı'ndan Anıt Alanı'na kadar yürüdü.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıt Alanı'ndaki törenin ardından yürüyüş Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'na sona erdi.

Burada devam eden törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Bir Yudum Anadolu Efsanesi Personel ve Öğrenci Halk Oyunları Ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu, spor gösterileri gerçekleştirildi, şiirler okundu.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çorum

Çorum'da Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programın ardından Kadeş Barış Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Zülkif Dağlı ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, törene katılanların bayramını kutladı.

Öğrencilerin jimnastik, judo ve tekvando ile halk oyunları gösterileri sunduğu törende ayrıca yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

Tokat

Tokat'ta törenler Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Sporcular ve protokol üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Hüseyin Akbaş Spor Salonu'na kadar yürüdü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler jimnastik, judo ve tekvando ile halk oyunları gösterileri sundu.

Törene, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra buradan programın düzenleneceği Gazi Stadyumu'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Sporcuların gösterilerinin ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliğinin gösterisinin ardından program tören geçişi ile son buldu.

Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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