Sındırgılı gençlerden bilim ve kültür şenliği

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sınavlara hazırlık ve yaz aylarını verimli geçirebilmek adına faaliyetlerini sürdüren Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi'nde yaz kursları Bilim ve Kültür şenliği ile son buldu.

SIBEM ve uygulamalı eğitimin yapıldığı Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen yaz kurslarını tamamlayan öğrenciler becerilerini Kocahan da gerçekleştirilen Bilim ve Kültür Şenliği'nde sergiledi. Robotik kodlamadan, işaret diline, mutfak eğitimine kadar birçok alanda eğitim alan öğrenciler şenliklerde hem eğlendi, hem de hünerlerini sergiledi.

Sergi açılışı Sındırgı Belediyesi halk oyunları ekibi gösterisi ile başladı. İşaret dili kursuna katılan öğrencilerin engelli adaylarına dikkat çekmek için yaptığı gösteri ise büyük beğeni topladı. Hem öğrenciler, hem de katılımcılar şenlikten büyük keyif aldı.

Gençlik projelerine önem veren ve birçok başarılı projeyi hayata geçirerek gençleri 2004 yılından bu yana yaz kursları ile buluşturan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Eğitim bir milletin geleceği Doğal şehir Sındırgıda yazın, kışın örgün her bir alanda her yaştan insanın eğitimine değer veren bir belediye var. Şuanda Sındırgıda SIBEM adlı bir dershanemiz var, 300 öğrencimiz var ve bunların bilim merkezi diye uygulamalı alanlarla ilgili yapıp da çalışmalar var. Yaz okullarında bin 300 öğrencimiz var onların yılsonu etkinlikleriyle alakalı bir sergi düzenlendi ve de şenlik havasından geçiyor. Bu gençler hem eğleniyor hem öğreniyorlar ve sadece sözlü değil sadece kulağına değil gözüne ve eline, beceresine uygun bir eğitim sistemi geliştirmeyi çalışıyoruz. Amacımız şehrin her yaştan insanına dokunan ve geleceği teminat aldığımız çalışmalar yapabilmek. Sındırgının bilim şenliğine herkes hoş geldi, harika bir ortam. Çocuklar mutlu bizler mutlu fiziği, kimyayı, matematiği dokunarak görsel olarak anlayabilmek hepimizin hakkıdır dedik. Çocuklarımızı bilim şenliğine topladık, teşekkürler Sındırgı" dedi.

Uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin gelişimine katkı sağladıklarını belirten SIBEM Fen bilgisi öğretmeni Bengi Sıraç, "Bilim atölyesi ve fen derslerini SIBEM'de işliyoruz. Fen derslerinde derste teorik olarak bilim atölyesinde uygulamalı olarak anlatıyoruz. Her konuyla ilgili ve soru tipiyle ilgili deneyler yapmaya çalışıyoruz. Bu deneyleri yaparken elimizde bulunan malzemelerden geri dönüşümle ilgili malzemeleri kullanarak öğrencilerimize yaptırıyoruz. Şu anda da standımızda öğrencilerimizin olduğu ürünler var. Bunları sergiliyoruz. Hem öğrencilerimize uygulamalar yaptırıyoruz. Atölyeler gösteriyoruz hem de teorik bilgi kazanmalarını sağlıyoruz "şeklinde konuştu.

Öğrenci Melek Ece, "Yaz kursunda çok eğlendik arkadaşlarımızla. Ondan sonra gazete dokumada, işaret dilinde çok eğlendik. Çok katkıda bulundu bize. Yarışmalar da çok güzel. Stantlarda da iş görüyoruz. İnşallah bu etkinlik seneye de olur." şeklinde konuşurken öğrenci Galip Ulus "SIBEM etkinliklerine katıldım. Yazı ve işaret dili konusunda bayağı geliştiğimi düşünüyorum. Yaz sonuna kadar işaret dilinde kendimi çok geliştirdim. Çok eğlendim çok güzel bir gündü" sözlerine yer verdi.

Pilot olarak bu yıl ilk şenliğin yapıldığını ve her yıl tekrarlanmasının planlandığı belirten Murat Can" Bugün yaz boyunca 2 ay boyunca yaptığımız eğitimlerin ve bu eğitim süreçlerinde öğrencilerimizle öğrettiğimiz etkinliklerin yapabildiklerini sergileyebildiklerini bir eğlence ve fuar formatında bir eğlence oluşturduk. Bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz İnşallah. Bu pilot olarak ilk yaptığımız yılı daha sonraki yıllarda daha geniş şenlikler yapmayı planlıyoruz" dedi.

İlk kez yapılan, öğrenci ve velilerin takdirini toplayan SIBEM Bilim ve Kültür Şenliği her yıl geleneksel hale getirilecek.