Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü

Koştu, depar attı ama yine de sınava geç kaldı

-YKS sınavına geç kalanlar kapıdan döndü

EDİRNE - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00'da son buldu geç kalanlar kapıdan geri döndü.

81 il düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı. Adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00'da son buldu. Edirne'de sınava geç kalan adaylar ve aileleri ile kapıda bulunan görevlilere dakikalarca dil dökmesine rağmen içeri giremedi.

'Çocukların geleceği ile oynuyorsunuz'

Sınava giremeyen adayın babası çoğunun geleceği ile oynadıklarını belirterek "Çocuğumun geleceği ile oynuyorlar. Çocuğum 1 yıldan fazla bu sınav için uğraşıyor hazırlanıyor. 5 dakika geç kaldığı için geleceği ile oyandılar. Emeği gitti çocuğumun" dedi.

Sınava kimliğini unuttuğu için geç kalan aday "Sınavı 1 dakika ile kaçırdım. Kimliğimi unuttuğum için geç kaldım. 10'da girmem gerekiyormuş olmadı. Öğleden sonra gireceğim" şeklinde konuştu.

Öte yandan Üçüncü oturum saat 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecek. Bunda da Yabancı Dil Testi yapılacak.