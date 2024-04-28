Şili'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi

- Şili'de 3 günlük ulusal yas

SANTİAGO - Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, 3 polisin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Şili'nin Arauco eyaletine bağlı Canete kentinde dün yaşanan olayda, 3 acil durum ihbarı alan polisler olay yerine giderken pusuya düşürülmüştü. Saldırıya uğrayan polis memurlarının içinde bulunduğu aracın önce kurşunlanması ardından da ateşe verilmesi sonucu 3 polis hayatını kaybetmişti. Acil durum ihbarlarının sahte olduğu anlaşılan saldırının ardından Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, 3 polisin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ve nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Devlet Başkanı Boric, olaya ilişkin açıklamada, "Bugün tüm ülke yas tutuyor. Kalp kırıklığı, üzüntü ve öfke var. Ancak bu duygular bizi durdurmuyor aksine harekete geçiriyor. Suçluların peşine düşecek, onları bulacak ve yargılayacağız. Onlar adalete teslim olacaklar. Bunun için polis güçlerimize vereceğiniz sınırsız desteğin yanı sıra iyi şey birlik olmaktır. Burada söz konusu olan sağ ya da sol, iktidar ya da muhalefet değil, söz konusu olan adaleti sağlamak için tek bir güç olarak birlikte hareket etmektir. Her bir polis memurunun ve polis memurunun acılarında yanındayız. Polislerimiz huzur içinde yatsınlar" ifadelerini kullandı.