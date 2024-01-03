Siirt'te üreticilere yüzde 75 hibeyle 100 bin adet fıstık fidanı dağıtıldı.

Valilik himayesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Siirt Fıstığı Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında Siirt- Baykan kara yolunun Üçyol mevkisinde fıstık fidanı dağıtımı için program düzenlendi.

Programa telefonla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhuriyet'in 100. yılında dağıtılacak fidanların 1000 yıl ömrü olduğunu kaydetti.

Yumaklı, "İnşallah bu fidanlar büyücek, meyve verecek, hem Siirt hem ülke ekonomimize katkı sağlayacak. Üreticilerimizin modern üretim teknikleriyle buluşması sonucu son 6 yılda Siirt'te fıstık üretimini yaklaşık 3 kat artırdık. Bu kapsamda şu an yıllık 354 bin dekar alanda 31 bin ton ürün alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askerin anısını yaşatmak için de 1200 fidanı Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına teslim edeceklerini belirtti.

Vali Kemal Kızılkaya da desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakan Yumaklı'ya teşekkür etti.

Önümüzdeki aylarda 100 bin adet fıstık fidanı daha dağıtmayı hedeflediklerini dile getiren Kızılkaya, "2024'ün ocak ayındayız ve hem yeni yüzyıla hem yeni yıla heyecanla, umutla, şevkle giriyoruz. Siirt fıstığı marka olma yolunda dev adımlarla ilerliyor." diye konuştu.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de kentin ekonomisi için tarımın büyük önem taşıdığını aktardı.

Tarımın hak ettiği yere gelmesinde köylerde tarım ve hayvancılıkla ilgilenenlerin önemli rol oynadığına işaret eden Gül, "Hedeflerimizden biri de vatandaşları yerinde tutabilmektir. İnanıyorum ki 20 dönümü olan vatandaşımız köyünü bırakmayacak." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından üreticilere fıstık fidanlarının dağıtımı yapıldı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan da katıldı.