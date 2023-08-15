Siirt'te orman yangını kontrol altına alındı

Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangını, birçok ilden gelen destekle kontrol altına alındı. Yangına 5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye ve 1 iş makinesi ile müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 50 dönüm civarında yanan meşe ormanı alanında saatler sonra kontrol altına alındı.

Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde orman yangını, birçok ilden gelen destekle kontrol altına alındı.

Baykan ilçesi Ziyaret Beldesi Meşelik Köyü mevkiinde gece saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Diyarbakir Orman İşletme Müdürlüklerinin desteğiyle 5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, belediyelere ait 4 itfaiye ve 1 iş makinası ile müdahale edildi. Yaklaşık 50 dönüm civarında yanan meşe ormanı alanındaki yangın, saatler sonra kontrol altına alındı.

Siirt Orman İşletme Müdürü Hüseyin Yaklav öncülüğünde 30 orman işçisi, 5 orman muhafaza memuru, işletme şefi işletme müdürü, 15 jandarma ve 10 korucu ile alanda tedbir alınıyor.