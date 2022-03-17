Şiddet mağduru kadınlara meslek kapısı

Evden üretim yapmayı öngören proje kapsamında, engelli ya da engelli bir bireyin bakımından sorumlu olan kadınlar, 3 yaşından küçük çocukların bakımından tek başına sorumlu olan yoksul ve dar gelirli kadınların yanı sıra şiddet mağduru ya da erkek şiddeti sırasında nefsi müdafaa sonucu ceza almış eski hükümlü kadınlar iş sahibi olacak.

Bornova Belediyesi, Altın Bilezik Projesi kapsamında, otomotiv sektöründe uluslararası alanda faaliyet gösteren bir silikon firması ile işbirliği kararı aldı. Daysil Silikon Temsilcisi Onur Dayal, kadınların önce yapılacak üretimle ilgili eğitim göreceklerini, ardından evlerine kurulacak sistemle üretime başlayıp aylık ücret alacaklarını ifade etti.

3 bin kişiye istihdam sağlandı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, istihdama katkı koymak amacıyla göreve geldikleri günden bu yana Altın Bilezik Projesi kapsamında

üç binin üzerinde insana iş imkanı sağladıklarını belirterek, "Bu proje Türkiye'de uygulanabilecek en güzel projelerden bir tanesi. Hedefinde dezavantajlı durumdaki kadınlarımızın, özellikle şiddet mağduru olan kadınlarımızın olması çok değerli. Bunu büyütmek için tüm arkadaşlarımızla elimizden geleni yapacağız" dedi.

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