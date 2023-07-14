Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya başladı. Güneşin yakıcı etkisinden korunmak isteyenler çeşitli önlemler alırken, kimi vatandaşlar ise serinlemek için kafasından aşağı soğuk su döktü.

Sıcaktan bunalanlar kafalarından aşağı su döktü

Sıcaktan zorlanan esnaf: "Felaket sıcak, gölgede bile bayağı sıcak"

İSTANBUL - Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya başladı. Güneşin yakıcı etkisinden korunmak isteyenler çeşitli önlemler alırken, kimi vatandaşlar ise serinlemek için kafasından aşağı soğuk su döktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından kent genelinde kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği megakentte hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaş zor anlar yaşadı. Güneşin yakıcı etkisinden korunmak için çeşitli önlemlere başvuranlardan bazıları kafalarından aşağı su dökerken, bazıları da gölgede serinlemeyi tercih etti.

"Küveti doldurduk onun içinde yattık o derece"

Sıcak havadan korunmak için kafasından aşağı soğuk su dökerek serinlemeye çalışan Okay Emiroğlu, "Yanıyoruz, kavruluyoruz, burada çalışıyoruz su dayanmıyor. Saat daha 10 olmadı bu vaziyetteyiz, akşam ne yapacağız bilmiyoruz. 35, 40 derece olduğunu söylüyorlar. Su dayanmıyor, terliyoruz, nefes alamıyoruz. Uyku ne demek? Küveti doldurduk onun içinde yattık o derece" diye konuştu.

"Felaket sıcak"

Özellikle sokakta çalışırken sıcak havadan dolayı çok zorlandığını söyleyen esnaf Emin Yağcı, "Felaket sıcak. Gölgede bile bayağı sıcak. Dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar televizyondan izliyoruz. Sabah 4'ten beri buradayım. Saat şu anda 11. Saat erken olmasına rağmen böyleyse öğlene doğru nasıl olur bilemeyiz. Gelen müşterilere hizmet veriyoruz haliyle dışarıda kalıyoruz. Yerin sıcaklığı insanın yüzüne vuruyor" ifadelerini kullandı.

Adana'dan gelmesine rağmen İstanbul'un nemden dolayı daha sıcak hissettirdiğini söyleyen Tezcan Yıldırım, "Çok ve aşırı derecede sıcak. Bunaltıcı derecede sıcaklık var. Oğlumun kafasına su döktüm sıcaktan dolayı. Hissedilen sıcaklık tahminime göre 50 derecenin üzerinde. Ben Adana'dan geldiğim halde burası çok sıcak. 1 haftadır buradayız İstanbul aşırı derecede sıcak. Burasının nem oranı daha yüksek o yüzden daha sıcak" dedi.

Hava sıcak olduğu için işini erken bitirip eve gittiğini söyleyen sokak satıcısı Yusuf Özcan, "İş bitti sıcak olduğu için eve gidiyorum. Çalışmaya sabah saat 6'da başlıyoruz, saat 10'a kadar böyle sıcakta duruyoruz" şeklinde konuştu.