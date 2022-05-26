Siber polisten, Kars merkezli 4 ile kargo dolandırıcılığı operasyonu: 15 gözaltı - Haberler

KARS'ta kargo takip bilgilerini öğrendikleri kişilerin adına sahte kimlik düzenleyerek ürünü teslim aldıkları belirlenen 15 kişi, Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Digor ilçesinde yaşayan A.Y.'nin kargo dolandırıcılığına uğradığı ihbarı üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, fiziki ve teknik takibe başladı. Dört ay süren takip sonucu Kars merkezli İstanbul, İzmir ve Mersin'de 20 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kars'tan M.Y. ve İ.Ş. isimli 2 kadın, İstanbul'dan T.K., A.B.E., M.F.B.Ç., F.N., Ö.C., B.K., G.K., İzmir'den M.B.Ç., H.İ.K., M.Ç., Ş.A., M.F.S. ve Mersin'de M.F.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; kargo dolandırıcılığının yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğu bildirildi. Emniyet açıklamasında, ilk defa Kars'ta tespit edilen olayla ilgili, halkın bilinçlenmesi açısından bu tarz dolandırıcılıklara maruz kalan vatandaşların en yakın kolluk birimine veya savcılıklara müracaat etmeleri istendi.