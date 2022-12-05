Shenzhou-14 Astronotlarının Dünya'ya Dönüşüne 60 Saniyede Bakış

Mürettebatlı Shenzhou-14 uzay aracındaki üç Çinli astronot, altı aylık uzay istasyonu görevi sırasında pek çok "ilki" gerçekleştirdikten sonra Pazar günü güvenli şekilde Dünya'ya döndü.

Mürettebatlı Shenzhou-14 uzay aracındaki üç Çinli astronot, altı aylık uzay istasyonu görevi sırasında pek çok "ilki" gerçekleştirdikten sonra Pazar günü güvenli şekilde Dünya'ya döndü.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe isimli astronotları taşıyan Shenzhou-14'ün dönüş kapsülü, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına Beijing saati ile 20.09'da (TSİ 15.09) indi.

Ajans, astronotların fiziksel durumunun iyi olduğunu ve mürettebatlı Shenzhou-14 misyonunun tam bir başarı olduğunu duyurdu.

Yer ekibi tarafından taşınan astronotlar, kapsülün önündeki sandalyelere yerleştirildi. Rahat görünen astronotlar, yer ekibine el salladı.

Dönüş kapsülü, Beijing Uzay Kontrol Merkezi komutasıyla Shenzhou-14'ün yörünge kapsülünden Pazar günü saat 19.20'de (TSİ 14.20) ayrıldı.

Dönüş kapsülü indikten kısa süre sonra, yer arama ekibi iniş alanına geldi. Sağlık personeli astronotların sağlık durumlarının iyi olduğunu doğruladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'dan bildiriyor. (XHTV)