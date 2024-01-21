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Shanghai'nın İthalat ve İhracatı 2023 Yılında Arttı

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Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentinin 2023 yılında ithalat ve ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 4,21 trilyon yuana yükseldi. Shanghai'ın Avrupa Birliği ile ticareti ise yüzde 2,7 artış gösterdi.

SHANGHAİ, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentinin ithalat ve ihracatı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 4,21 trilyon yuana (yaklaşık 591,57 milyar ABD doları) yükseldi.

Shanghai Gümrüğü'nün verilerine göre kentin 2023 yılındaki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artışla 1,74 trilyon yuan, ithalatı ise yüzde 0,1 artışla 2,47 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Shanghai'ın 2023'te Avrupa Birliği ile ticareti, bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 artışla 844,57 milyar yuan oldu. Bu rakam söz konusu dönemde şehrin toplam dış ticaret hacminin yüzde 20,1'ini oluşturdu.

2023'te Shanghai, elektrikli binek otomobiller, lityum iyon piller ve güneş pilleri gibi gelişmekte olan sektörlerden bir önceki yıla göre yüzde 42,2 artışla 167,79 milyar yuanlık bir ihracat gerçekleştirdi. Bu oran, şehrin toplam ihracat değerinin yüzde 9,7'sini oluşturdu.

Shanghai ayrıca geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 7,3 artışla ve şehrin toplam ithalat değerinin yüzde 22,7'sine tekabül eden 561,83 milyar yuan değerinde tüketim malı ithal etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Avrupa Birliği Shanghai İhracat Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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