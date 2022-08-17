Seyit Torun: Öğrencileri, İçinde Bulunduğu Zor Koşullardan İstifade Etmek İsteyen Çevrelere Bırakmayacak Belediyelerimiz

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun çözülmesi için partisinin tüm belediye başkanlarına yaptığı seferberlik çağrısına ilişkin, "Öğrencileri, içinde bulunduğu zor koşullardan istifade etmek isteyen çevrelere bırakmayacak belediyelerimiz. Mutlaka, başvuran öğrencilerimizin bir şekilde barınmasını çözmeye çalışacaklar" dedi.

Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partisinin tüm belediye başkanlarına bir yazı göndererek, öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için yeni bir seferberlik başlatılması çağrısı yaptı. Yazıda, belediyelerin lojman, misafirhane ve hizmet binalarını barınma sıkıntısı çeken öğrencilerin kullanımına sunması, ev kiralamak zorunda kalan dar gelirli öğrencilere destek verilmesi istendi.

Seyit Torun, partisinin Yalova'daki grup toplantısı öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Yıllardır her eğitim-öğretim döneminde, üniversiteler açıldığında barınma sorunuyla karşılaşıldığını belirten Torun, şunları söyledi:

"ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNU BU YIL ÇOK DAHA BÜYÜK PROBLEM OLACAK: Maalesef üniversitelerde bölümler açılıyor ama öğrencilerin barınmasını sağlayacak imkanlar sunulmuyor. Her yıl gerçekten ciddi bir problem. Ama bu yıl daha da büyük bir problem olacak. Çünkü kiralardaki artışlar önemli ölçüde artık. Önceden 3-4 öğrenci bir araya gelip kiralık ev tutabiliyordu, ama bugünkü ekonomik koşullarda görülüyor ki bu da çok zor olacak. İster istemez gene yurtlara talep artacak. Her yıl söylüyoruz ama maalesef bu iktidar palyatif, geçici çözümler üretiyor.

BU YIL GENE BELEDİYELERİMİZ ELLERİNDEN GELEN DESTEĞİ SUNACAK: Sayın Genel Başkan'ımızın ifade ettiği gibi, inşallah iktidara geldiğimizde, bir yılda yurt sorununu çözeceğiz. Ama iktidara gelmeden de şu anda belediyelerimiz, ellerinden gelen her türlü imkanı kullanıyor. Geçen yıl olduğu gibi, -geçen yıl da gene yurt sorunu yaşanmıştı, belediyelerimiz kapasitelerini artırarak bir şekilde barınma imkanını sağlamıştı üniversite öğrencilerimize- bu yıl da gene ellerindeki imkanları kullanacaklar. Mevcut yurt kapasitelerini artırdılar zaten. Ona ilaveler yapacaklar. Bu sorunu sadece hafifletecekler ama iktidarın görevi; eğer bölüm açıyorsanız, üniversiteye öğrenciyi alıyorsanız mutlaka barınma sorunu da çözmeniz lazım. Bu yıl gene belediyelerimiz ellerinden gelen desteği, katkıyı sunacak.

ÖĞRENCİLERİ, ZOR KOŞULLARINDAN İSTİFADE ETMEK İSTEYEN ÇEVRELERE BIRAKMAYACAK BELEDİYELERİMİZ: Ö ğrencileri, içinde bulunduğu zor koşullardan istifade etmek isteyen çevrelere de bırakmayacak belediyelerimiz. Mutlaka, başvuran öğrencilerimizin bir şekilde barınmasını çözmeye çalışacaklar. Bununla ilgili hazırlıkları da yapıyorlar. Ellerinden geleni yapacaklar ama bu, tabii ki belediyelerimizin sorunu değil. Bu, iktidarın sorunu. İktidarın, bu konuya eğilip sorunu çözmesi lazım. Belediyelerimiz de bu yönde katkılarını bu yıl da sunacak."