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Seydişehir'de Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Seydişehir ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde spor müsabakaları ve resim sergisi gerçekleştirildi.

Seydişehir ilçesinde Gençlik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İlçede gerçekleştirilen spor müsabakalarına Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Program, gençlik yürüyüşüyle sona erdi.

Resim sergisi açıldı

Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında Seydişehir Devlet Hastanesinde resim sergisi açıldı.

Ressam Fatma Kırdar tarafından hazırlanan yağlı boya tablolar düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına, Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Başhekimlikte açılan sergi, 2 gün açık kalacak.

Kaynak: AA / Güncel

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